Recibe 23 años de prisión por robo de vehículos con violencia en Toluca

Toluca, Méx.- Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 23 años y tres meses de prisión contra Marco Antonio Bustos Sandoval, tras acreditar su participación en dos robos de vehículo con violencia ocurridos en distintos puntos de la capital mexiquense.

De acuerdo con las investigaciones, el primer robo ocurrió en la calle Bahía de Todos los Santos, en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán, donde el sentenciado despojó con violencia a la víctima de una camioneta Ford F-150.

El segundo hecho se registró en la calle Marie Curie, colonia Ferrocarriles Nacionales, también en Toluca, donde Bustos Sandoval robó un vehículo Mitsubishi tipo vagoneta, modelo 2007, y huyó del lugar. Sin embargo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Durante su detención, los oficiales le aseguraron un arma de fuego con cartuchos útiles y 99 mil pesos en efectivo. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con el avance de las indagatorias, la Fiscalía reunió las pruebas necesarias que permitieron a la Autoridad Judicial emitir una sentencia condenatoria en su contra. Además de la pena privativa de libertad, el acusado deberá pagar una multa de 8 mil 142 pesos.

La FGJEM reiteró su compromiso de continuar combatiendo los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las y los mexiquenses, mediante investigaciones sólidas que deriven en sanciones ejemplares para los responsables.