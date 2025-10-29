Aprehenden a una mujer probable narcomenudista

Redacción

Redacción 29 octubre, 2025

29 octubre, 2025 Policía

Policía EdoMex, narcomenudeo, Ocoyoacac

EdoMex, narcomenudeo, Ocoyoacac 0 Comments

Ocoyoacac, Méx.- Resultado de la estrategia de seguridad implementada por la actual administración, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a una mujer probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Al realizar patrullajes de vigilancia, acciones trazadas en las Mesas de Paz, efectivos de la dependencia estatal adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), al circular en calle Acueducto Benevento, en la colonia El Pedregal Guadalupe Hidalgo, observaron a un hombre y a una mujer que a simple vista intercambiaban envoltorios en la vía pública.

El sujeto que tripulaba una motocicleta al notar la presencia policiaca huyó del lugar, dejando a la mujer. Conforme al protocolo de actuación, los uniformados con comandos verbales solicitaron una revisión física.

Con el objetivo de respetar sus derechos humanos, una mujer policía realizó la inspección y localizó 15 bolsas de plástico que en su interior contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Ante el hallazgo y luego de informar que poseer posibles sustancias prohibidas es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Vanesa “N” de 24 años, misma que podría pertenecer a un grupo criminal generador de violencia en la zona.

Después de hacer saber los derechos que la ley concede, la detenida, junto con la posible droga, fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.