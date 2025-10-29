Detienen a dos personas por secuestro exprés y extorsión en Zumpango

Zumpango, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de dos sujetos identificados como Laura “N” y Carlos Eduardo “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro exprés, con motivo de extorsión.

Según se desprende de las investigaciones practicadas por esta Institución, el 23 de marzo de 2023, los ahora imputados, se encontraban en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Arbolada Los Sauces 2, perteneciente al municipio de Zumpango, lugar al que arribaron las dos víctimas en compañía de un actuario judicial, con la finalidad de materializar una diligencia de lanzamiento, que tenía como fin restituirles dicho inmueble, que en ese momento era ocupado por Laura “N”.

Al momento de pretender llevar a cabo dicha diligencia, la hoy detenida se negó a que ésta se llevara a cabo y comenzó a convocar a vecinas y vecinos de la zona, por lo que al lugar arribaron al menos unas 100 personas, quienes agredieron físicamente a las víctimas y las privaron de su libertad por espacio de unas horas, con el fin de evitar la restitución del inmueble.

Estos hechos fueron ampliamente difundidos en diversos medios de comunicación, y de acuerdo a las investigaciones de esta Fiscalía, ambos detenidos son integrantes de un grupo social, denominado USON, que se encuentra relacionado con delitos como extorsión, despojo, homicidio, delitos contra la salud y relacionados con la extracción y distribución de agua potable en la zona, por lo que eran considerados como objetivos prioritarios dentro de la Operación “Restitución”.

Una vez que se tuvo conocimiento de este posible acto ilícito, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Laura “N” y Carlos Eduardo “N” como posibles intervinientes, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación, quienes ingresaron a los detenidos a los Centros Preventivos de Readaptación Social de Nezahualcóyotl y Zumpango, respectivamente, a disposición de la Autoridad Jurisdiccional, quien resolverá su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.