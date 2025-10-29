Del 13 al 17 de noviembre, el Buen Fin

*Llaman a poblanos a participar en la edición 15

Puebla, Méx.- Del 13 al 17 de noviembre será el “Buen Fin”, que este año cumple su 15 aniversario y su principal objetivo es impulsar la economía y el comercio formal.

Al respecto, Juan Pablo Cisneros presidente de la Cámara de Comercio, indicó que hoy en día el programa es coordinado por la Secretaría de Economía con la participación de la Hacienda y Crédito Público, Turismo, además del acompañamiento de los principales organismos empresariales.

Por su parte, Jaime Oropeza Casas secretario municipal de Economía y Turismo, invitó a todos los poblanos a participar en esta edición 2025, planificar sus compras y destinar un presupuesto, un consumo responsable.

Finalmente, Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, reconoció el trabajo de cada uno de los sectores en esta estrategia nacional.