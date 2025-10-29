Buscarán incremento del 10% al presupuesto del Congreso local, informó Pavel Gaspar

Redacción 29 octubre, 2025

Desde Puebla

Puebla, Méx.- El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, informó que se prevé solicitar un incremento del 10 por ciento en el presupuesto del Poder Legislativo para el próximo ejercicio fiscal.

Explicó que el presupuesto 2024-2025 no contemplaba recursos destinados al mantenimiento de la nueva sede del Congreso, por lo que se busca incluir esta partida con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento tanto del edificio histórico como del inmueble recientemente habilitado.

Gaspar Ramírez aclaró que, pese a este ajuste, no se prevé un aumento en los salarios de los diputados ni del personal administrativo, ya que el incremento solicitado se enfocará exclusivamente en cubrir las necesidades operativas y de conservación de ambas sedes.

En otro tema, el legislador adelantó que presentará un exhorto para que el Gobierno del Estado cambie el nombre del Estadio Cuauhtémoc en homenaje al recientemente fallecido Manuel Lapuente, figura emblemática del futbol poblano y nacional.

Detalló que la propuesta, impulsada junto con las diputadas Marisol Amieva, Beatriz Manrique y Susana Riestra, busca reconocer la trayectoria del exdirector técnico, quien llevó al Club Puebla a la conquista de dos títulos de liga (1982-83 y 1989-90), así como de la Copa México (1989-90) y el Campeón de Campeones (1990).

“Es un reconocimiento a uno de los personajes más importantes en la historia del futbol poblano, alguien que dejó un legado deportivo y humano invaluable”, señaló Gaspar Ramírez.