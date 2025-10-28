Inaugura Congreso mexiquense su tradicional ofrenda de Día de Muertos

Toluca, Méx.- Con el objetivo de preservar una de las tradiciones mexicanas más emblemáticas, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y Bedelia Guevara González, presidenta honoraria del Voluntariado del Congreso mexiquense, inauguraron la ofrenda de Día de Muertos en el vestíbulo del Palacio Legislativo.

Acompañado de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva, y del legislador Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador parlamentario del PAN y vocal de la Jucopo, el diputado Francisco Vázquez reconoció el trabajo del personal del Poder Legislativo y de Bedelia Guevara para la elaboración de la ofrenda, pues promueve la unión y convivencia laboral al interior de la institución y mantener viva una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura mexicana.

Al señalar que la ofrenda no es sólo un altar, sino un homenaje vivo a la memoria de quienes han partido, Bedelia Guevara explicó que está conformada por elementos tradicionales, entre ellos el pan de muerto, las calaveras de azúcar, el perrito xoloitzcuintle, las veladoras y un colorido tapete elaborado con semillas.

Invitó a las y los trabajadores de las dependencias del Poder Legislativo local a participar en el concurso de ofrendas, el cual fue convocado por el Voluntariado para realizarse los días 27, 28 y 29 de octubre, con premiación el día 30.

Al evento asistieron Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; Violeta Isabel Huerta López, directora general de Comunicación Social; Juan José Hernández Vences, titular de la Contraloría; Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas; Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Instituto de Estudios Legislativos; y Juan Miguel Hernández Martínez, titular de la Unidad de Información, dependientes del Congreso mexiquense.