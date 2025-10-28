México Sub-17 busca una nueva hazaña en el Mundial de Qatar 2025

Ciudad de México.- La espera terminó. La Selección Mexicana Sub-17 está lista para afrontar una nueva aventura mundialista en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2025, un torneo que marcará historia al disputarse con 48 selecciones por primera vez, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel y una competencia más exigente desde la fase inicial.

Dirigido por Carlos Cariño, el representativo nacional viaja con la motivación de revivir las hazañas de los equipos campeones de 2005 y 2011, generaciones que posicionaron a México como potencia en el futbol juvenil. El objetivo es claro: competir, disfrutar y volver a los primeros planos internacionales.

El Mundial Sub-17 dará inicio el 1 de noviembre, con sede en Doha y otras ciudades cercanas, en estadios acondicionados para las categorías formativas, pero con estándares FIFA de primer nivel. El formato contempla 12 grupos de cuatro equipos, avanzando a la siguiente fase los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que amplía las posibilidades de competencia y mantiene el dramatismo desde el primer silbatazo.

El debut del Tricolor Sub-17 será el martes 4 de noviembre de 2025 ante Corea del Sur, duelo que promete intensidad por el estilo veloz y disciplinado del conjunto asiático. México comparte el Grupo F junto a Costa de Marfil y Suiza, dos escuadras de físico imponente y técnica destacada. Un triunfo inicial sería clave para asegurar el camino hacia la fase eliminatoria.

De acuerdo con los últimos ensayos, la alineación mexicana estaría integrada por Santiago López en la portería; Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona e Ian Olvera en defensa; Óscar Pineda, Karin Hernández y Gael García en la media cancha; mientras que el ataque estará comandado por Luis Gamboa, Lucca Vuoso y Aldo de Nigris, dos futbolistas que heredan linaje y ambición goleadora.