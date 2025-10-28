Continúa la cosecha de medallas de la UAEMéx

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) inició con fuerza su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, al conquistar una medalla de oro y dos de bronce en la disciplina de natación, durante la primera jornada de competencias celebrada en la piscina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Con talento, disciplina y compromiso, las y los integrantes del equipo universitario mostraron el resultado del trabajo constante que se realiza dentro de la institución verde y oro, fortaleciendo su presencia como una de las universidades con mayor proyección deportiva en el país.

El oro fue para Yael Emiliano Nava Villa, quien brilló en la prueba de 400 metros libres, mientras que los bronces fueron obtenidos por Febe Díaz-González Aguilar, en 50 metros pecho, y Verónica Vega Vidal, también en 400 metros libres.

El Director de Cultura Física y Deporte de la UAEMéx, Luis Antonio Zimbrón Romero, reconoció el esfuerzo de las y los atletas auriverdes y destacó que hasta el momento 15 disciplinas de la universidad han logrado subir al podio en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025.

“Tenemos plena confianza en que seguiremos sumando medallas. En la primera etapa participamos en 22 disciplinas y en esta segunda en 10 deportes, con grandes expectativas de resultados”, afirmó Zimbrón Romero.

La participación de la UAEMéx continuará con las pruebas de E-sports y ajedrez, competencias que se desarrollarán hasta el jueves, donde las y los deportistas universitarios buscarán mantener el paso ganador y seguir cosechando medallas para la institución mexiquense.

Así y con la firme intención de que sus deportistas sigan sumando medallas, la UAEMéx reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y académica, impulsando a su comunidad a superarse dentro y fuera del agua, con orgullo, disciplina y la pasión que distingue a los colores verde y oro.