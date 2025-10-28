Reabren caso contra el Club Deportivo Toluca

Toluca, Méx.- La búsqueda de justicia volvió a encenderse. Una Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de México resolvió revocar la decisión del Ministerio Público que había declarado improcedente la acción penal en el caso presentado por Jorge Luis González Reyes contra el Club Deportivo Toluca, luego del incidente ocurrido el 13 de octubre de 2022 en el Estadio Nemesio Diez, donde el aficionado sufrió lesiones graves que lo mantuvieron al borde de la muerte.

La resolución judicial representa una luz de esperanza y un triunfo moral, al reconocer el derecho de la víctima a que se investiguen los hechos a fondo y se determine la responsabilidad penal de quienes resulten involucrados. Con esta decisión, el Poder Judicial mexiquense reafirma su independencia, compromiso con la legalidad y sensibilidad humana, recordando que la justicia también es un acto de empatía.

Durante la audiencia, la abogada Italy Ciani, representante legal de González Reyes, defendió con firmeza los derechos de su cliente, logrando que el tribunal valorara la solidez de los argumentos y ordenara la continuación del proceso penal.

El caso reviste un carácter inédito en el futbol mexicano, pues hasta hoy no existe una sentencia firme contra un club profesional afiliado a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por hechos que hayan derivado en lesiones graves dentro de un estadio. Este avance podría sentar un precedente histórico para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de los aficionados en el país.

Más allá del expediente judicial, esta resolución significa un mensaje de esperanza para todas las víctimas que buscan ser escuchadas. La justicia abre camino a la verdad y demuestra que ninguna institución está por encima de la ley.

El Ministerio Público deberá reanudar las investigaciones para esclarecer los hechos y avanzar hacia una resolución que repare el daño y devuelva la confianza en la justicia. De esta forma, al caso de Jorge Luis González Reyes le queda mucho camino en los tribunales antes de que se tome una decisión.