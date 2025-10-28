Fernando Flores encabeza Segunda Entrega del Programa Canastas Alimentarias “Familias Felices”

Metepec, Méx.- Con el compromiso por el bienestar social y la seguridad alimentaria de las familias metepequenses, el presidente municipal Fernando Flores Fernández encabezó la Segunda Entrega del Programa Canastas Alimentarias “Familias Felices”, mediante el cual se proyecta distribuir 120 mil canastas en todo el municipio.

Durante la jornada realizada este martes, el alcalde, acompañado de su esposa Iraí Albarrán Segura, presidenta honoraria del Sistema DIF Metepec, visitó diversas comunidades y unidades habitacionales para hacer llegar personalmente los apoyos a las familias beneficiarias. Las entregas se llevaron a cabo en la Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas, San Francisco Coaxusco, la Colonia El Hípico, Las Haciendas y Fuentes de San Gabriel, donde cientos de vecinos recibieron sus paquetes alimentarios.

Durante la entrega, el presidente municipal Fernando Flores Fernández subrayó que el compromiso de su administración es trabajar de manera constante para garantizar que cada familia de Metepec tenga acceso a los elementos fundamentales para una vida digna. “Con este programa reafirmamos que el bienestar de la gente es y seguirá siendo nuestra prioridad. Queremos que las familias vivan mejor, con alimento en sus mesas y esperanza en su futuro”, expresó.

Por su parte, Iraí Albarrán, presidenta honoraria del DIF municipal, destacó la importancia del trabajo coordinado con las comunidades para identificar a quienes más lo necesitan. “El DIF está cerca de la gente, escuchando, atendiendo y llevando apoyo directo a cada rincón del municipio”, señaló.

El gobierno municipal informó que esta segunda entrega forma parte de una estrategia permanente que busca no solo atender las necesidades inmediatas, sino también promover la cohesión social y el fortalecimiento comunitario. La meta de 120 mil canastas alimentarias representa uno de los esfuerzos más amplios en materia de apoyo social que se hayan realizado en Metepec.

El programa Familias Felices tiene como objetivo principal fortalecer la alimentación de los sectores más vulnerables del municipio, al mismo tiempo que representa un respaldo tangible a la economía familiar ante el incremento en el costo de los productos básicos. Las canastas contienen artículos de primera necesidad y alimentos de alto valor nutricional, seleccionados para contribuir a una dieta balanceada.