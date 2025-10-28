Para una mejor movilidad, en Ixtlahuaca se continúa con trabajos de bacheo

28 octubre, 2025

Ixtlahuaca, Méx.- Gobierno Municipal de Ixtlahuaca, encabezado por la Presidenta Lupita Díaz, continúa con los trabajos de bacheo en la carretera principal de Emiliano Zapata y en la carretera Ixtlahuaca–San Felipe del Progreso, como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad y la seguridad vial de las familias ixtlahuaquenses.

Durante el recorrido de supervisión, la Presidenta Municipal destacó la importancia de estas acciones:

“Nuestro compromiso es brindar caminos seguros y eficientes para que todas y todos puedan trasladarse con tranquilidad en su vida diaria.”

Estas labores se realizan en coordinación con la Junta de Caminos del Estado de México, como parte del programa Bachetón, estrategia que ha permitido atender vialidades prioritarias del municipio.

Al respecto, la mandataria enfatizó:

“Cuando trabajamos en equipo, Estado y Municipio, logramos resultados que verdaderamente benefician a la ciudadanía.”

El Gobierno Municipal reconoce y agradece el respaldo del Gobierno del Estado de México, encabezado por la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, que fortalece la infraestructura vial y el desarrollo de la región.

Lupita Díaz refrendó su compromiso con el bienestar de la población: “Seguiremos trabajando sin descanso para mejorar nuestras vialidades y la calidad de vida de nuestra gente.”