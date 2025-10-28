Construirán nuevos planteles de educación media superior en el Oriente del EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de garantizar que más jóvenes continúen sus estudios y fortalecer la cobertura educativa, Tania Hogla Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior anunció la construcción de nuevos planteles de educación media superior en la zona oriente de la entidad, como parte del Plan Integral Oriente 2026.

De acuerdo con la titular de la Subsecretaria, los municipios de Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco serán los primeros beneficiados con la apertura de nuevos espacios escolares que permitirán ampliar la matrícula y ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para estudiantes de la región.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, explicó que este plan forma parte de una estrategia para atender la alta demanda educativa en la entidad.

“El Plan Integral de la Zona Oriente fue intervenido de manera muy acuciosa desde el programa de este año, porque en el Estado de México tenemos una de las matrículas más grandes de educación media superior y queremos que todos los jóvenes estén en la escuela”, afirmó.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, se busca reducir la deserción escolar y ofrecer alternativas educativas cercanas a las comunidades de mayor crecimiento poblacional.

El proyecto contempla infraestructura moderna, espacios seguros y equipamiento tecnológico, además de la vinculación con programas académicos y de orientación vocacional que impulsen el desarrollo integral de los estudiantes.

Se destacó que el Plan Integral Oriente responde a la visión de ampliar la cobertura educativa y asegurar que ningún joven se quede sin oportunidad de estudiar el nivel medio superior.