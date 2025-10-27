Presencian congresistas el informe de diputados y diputadas federales

Toluca, Méx.- Congresistas del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura mexiquense participaron este viernes en el Primer Informe Legislativo de las diputadas y diputados federales de Morena en la entidad, un evento que reunió a funcionarios estatales y federales para rendir cuentas sobre la gestión y los avances del partido en el Congreso de la Unión.

Encabezados por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la bancada en el Congreso estatal, y la diputada Martha Azucena Reynoso, presidenta de la Directiva de la Legislatura local, los legisladores locales acompañaron a sus homólogos federales durante el encuentro celebrado en la ciudad de Toluca. La jornada contó con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del presidente del Poder Judicial estatal, Héctor Macedo García.

Durante su intervención, el parlamentario federal Pedro Zenteno Santaella, coordinador de los diputados federales mexiquenses de Morena, resaltó que su bancada logró impulsar la asignación de 279 mil millones de pesos al Estado de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, destacando el compromiso de la fracción parlamentaria con el desarrollo de la entidad y la atención a sus principales necesidades.

Además, los congresistas locales informaron sobre la gestión de apoyos y programas dirigidos a diversos sectores, incluyendo mujeres, el campo, la vivienda, la seguridad y el combate a la corrupción. Durante sus intervenciones, reiteraron su respaldo a la Cuarta Transformación, enfatizando la importancia de mantener políticas públicas orientadas al bienestar de la ciudadanía mexiquense.

El evento también sirvió como espacio de diálogo y coordinación entre legisladores estatales y federales, consolidando la estrategia de Morena para fortalecer su presencia y cumplir con los compromisos de campaña a nivel local y nacional.