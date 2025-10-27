Legisladores de Morena destacan respaldo y liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, participó en el Primer Informe Legislativo de las y los diputados federales de Morena, celebrado en el Teatro Morelos de Toluca, un acto que sirvió para consolidar el diálogo entre poderes y fortalecer la colaboración en beneficio de las familias mexiquenses.

En el marco del evento, la mandataria estatal destacó la importancia de la rendición de cuentas y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. “Muchas gracias por la invitación para asistir al Primer Informe de Actividades Legislativas de las y los diputados federales, un ejercicio de rendición de cuentas. El diálogo y la colaboración entre poderes son el camino para construir oportunidades, justicia social y bienestar. Sigamos trabajando por el desarrollo del pueblo al que nos debemos”, afirmó.

El evento contó con la presencia de legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, quienes expresaron su gratitud por el respaldo de la gobernadora y subrayaron que la unidad entre poderes es esencial para garantizar igualdad de oportunidades y bienestar a quienes más lo necesitan. Entre los logros destacados por los diputados se encuentran avances en igualdad sustantiva, soberanía energética, acceso a la vivienda, eficiencia recaudatoria, programas sociales, salud, seguridad pública, finanzas sanas y bienestar animal.

Asimismo, el magistrado presidente, Héctor Macedo, resaltó que la rendición de cuentas fortalece la democracia y refuerza la confianza ciudadana. “Asistí al Primer Informe Legislativo de diputadas y diputados federales mexiquenses del Grupo Parlamentario de Morena, correspondiente a la LXVI Legislatura, realizado en el Teatro Morelos de Toluca. Acompañado de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, de la Presidenta de la Mesa Directiva, Martha Azucena Camacho Reynoso, y del Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, reconocí el trabajo que impulsa el desarrollo y bienestar del Estado de México. La transparencia, la confianza ciudadana y el compromiso institucional son pilares para construir una democracia sólida y una justicia cercana a la gente”, indicó.

Con este encuentro, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con el desarrollo integral del Estado de México, promoviendo la colaboración entre poderes y garantizando que las políticas públicas se enfoquen en mejorar la calidad de vida de la población, consolidando una gestión basada en la transparencia, la justicia social y el bienestar de las familias.