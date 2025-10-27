Metepec contará con tres nuevas clínicas de salud, anuncia alcalde Fernando Flores

Metepec, Méx.- Durante la entrega de la rehabilitación integral del Parque “Alfredo Escamilla”, en el fraccionamiento Izcalli Cuauhtémoc IV, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, anunció que el municipio contará con tres nuevas clínicas de salud que ofrecerán atención especializada a la población, triplicando así el compromiso inicial de su administración.

El alcalde recordó que durante su campaña se comprometió a construir una clínica municipal; sin embargo, destacó que, ante la alta demanda de servicios médicos y la solicitud constante de los vecinos, su gobierno decidió ampliar el proyecto para que sean tres los centros de atención médica que operarán en el municipio.

“En lugar de una, serán tres clínicas las que estén funcionando para beneficio de los metepequenses”, puntualizó el edil durante el evento, al tiempo que afirmó que estas instalaciones entrarán en operación el próximo año, ofreciendo servicios de salud de calidad y reforzando los programas municipales vigentes.

Las nuevas clínicas se sumarán al programa “Médico en tu Casa”, que actualmente beneficia a más de 23 mil habitantes, brindando 43 mil consultas y medicamentos gratuitos. Con esta ampliación, el gobierno municipal busca fortalecer la atención médica cercana, gratuita y digna para todos los sectores de la población.

El anuncio se realizó durante la entrega de la rehabilitación integral del Parque “Alfredo Escamilla Rodríguez”, donde se llevaron a cabo trabajos de remozamiento de canchas de fútbol y basquetbol, rehabilitación de la trotapista, mejora de áreas verdes y alumbrado público, además de la creación de una zona especial para mascotas.

Asimismo, se entregó la remodelación de la Delegación Municipal, con mejoras en plafones, muros, baños y la restauración de la loza exterior. Estas acciones forman parte de la estrategia de recuperación y dignificación de espacios públicos impulsada por la administración de Fernando Flores, con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal y promover entornos seguros y saludables.

“Mi compromiso es claro: que los espacios públicos de Metepec estén en óptimas condiciones para que nuestras familias los disfruten todos los días. Hoy este parque vuelve a ofrecer un lugar seguro para convivir y hacer deporte”, expresó el presidente municipal a través de sus redes sociales.

El evento congregó a cientos de vecinos de Izcalli Cuauhtémoc IV, quienes celebraron las mejoras y agradecieron la atención constante del Ayuntamiento. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mejorar la calidad de vida de los metepequenses, tanto en materia de salud como en la recuperación de espacios para el esparcimiento y la comunidad.