Inauguran sede del Tribunal de Disciplina Judicial del PJEdomex

Toluca, Méx.- Este lunes fueron inauguradas las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial que estarán al servicio de la ciudadanía mexiquense y rindieron protesta titulares de las Unidades Administrativas del órgano encargado de garantizar que la labor de las personas juzgadoras se mantenga con integridad, responsabilidad y apego a la ley.

La Magistrada Presidenta Maricela Reyes Hernández expresó que con la instalación formal de la sede del Tribunal, se abre una nueva etapa para la justicia en la entidad, en cual la ética, la responsabilidad y la confianza son ejes centrales para cumplir con el compromiso de que quien imparte justicia también debe vivir la justicia, desempeñando sus funciones con dignidad y apego a la ley.

La titular del TDJ refirió que el propósito es prevenir antes que sancionar, servir antes que juzgar, escuchar antes que señalar, trabajando con plena autonomía, investigación técnica, transparencia, y siempre cercanos a las personas, consolidando la confianza ciudadana.

Al tomar protesta a los servidores judiciales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Magistrado Héctor Macedo García, reiteró su compromiso con el personal judicial y con la ciudadanía para continuar construyendo un Poder Judicial sólido y referente nacional.

Ante el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial, Macedo García refrendó su respeto y cooperación con el Tribunal de Disciplina Judicial que -refirió- tendrá que consolidar y fortalecer las bases de una institución libre de corrupción e inacción, precisando que es fundamental mantener la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia y el Órgano de Administración Judicial.

En el edificio de Acceso a la Justicia -sede del Tribunal- se encuentran también las oficinas de las y los magistrados integrantes: Karla Ivonne Diaz Iniesta, Nancy Flores Mendoza, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Jesús Ángel Cadena Alcalá, así como Astrid Avilez Villena, Secretaria de Acuerdos.

El Magistrado Presidente Macedo García tomó protesta a Jorge Cuevas Medina como Visitador General, a Asurim Salazar Vega, Jefe de la Unidad Jurídica y Luis Ortiz Romagnoli, Director de la Unidad de Substanciación de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.

Jesús Martínez González como Director de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Armando García Díaz, Subdirector de la Unidad de Evaluación del Desempeño y Edgar Cid Cortés, Subdirector de la Unidad de Substanciación de Procedimientos Laborales.