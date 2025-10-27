Ingresan a penal a sujeto que prendió fuego a unidad del Mexibús en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec a José Samuel “N”, quien es investigado por su posible participación en el delito de daño en los bienes y lesiones, luego de que prendiera fuego a unidad de transporte público “Mexibús” en donde resultó lesionada una pasajera.

Los hechos ocurrieron este 21 de octubre de 2025, cuando José Samuel “N”, se acercó a una unidad del Mexibús que se encontraba en servicio y en alto total en las calles Avenida Nacional y Valentín Flores, ubicadas en la colonia Santa María Chiconautla del municipio de Ecatepec, y en algún momento, con un recipiente que transportaba, rocío combustible en la parte frontal del vehículo, para después prenderle fuego.

Derivado de estos hechos, los pasajeros que viajaban en la unidad de transporte público rompieron uno de los cristales para poder salir, resultado de esto, una mujer sufrió lesiones en la mano.

La Fiscalía del Estado de México recibió la puesta a disposición de este sujeto por parte de elementos de la policía municipal, por lo que inició la investigación por su posible intervención en los delitos de daño en los bienes y lesiones.

Tras su detención en flagrancia José Samuel “N”, fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec en donde un Juez determinará su situación jurídica, no obstante, debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.