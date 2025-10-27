Vinculan a proceso a sujeto por presunta extorsión a sacerdote de Tenancingo

Toluca, Mex.- Juez vincula a proceso a Carlos Amín “N”, por presunta participación en el delito de extorsión en contra de un sacerdote del municipio de Tenancingo.

Las indagatorias realizadas por esta Institución, se pudo establecer que el pasado 15 de octubre, el ahora vinculado, habría dejado al interior de una iglesia una carta exigiendo al sacerdote responsable de la misma, la entrega de una cantidad mensual de dinero en efectivo a cambio de no causarle daño a él, a su familia o a personas cercanas de la comunidad, y que en caso de negarse o denunciar ante las autoridades, empezarían a generar destrozos.

Y al día siguiente, Carlos Amín “N” regresó al lugar y entregó de manera personal al sacerdote un documento similar, con la misma exigencia.

Al tener conocimiento de este probable hecho ilícito, el Ministerio Público dio inicio a las investigaciones correspondientes, las cuales permitieron establecer la probable participación de este sujeto en el delito de extorsión, por lo cual solicitó a una Autoridad Judicial, una orden de aprehensión en su contra.

Una vez detenido, Carlos Amín “N” fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de la zona, donde el Juez, al valorar las pruebas recabadas y ofrecidas por esta Fiscalía, le dictó auto de vinculación a proceso.

Mientras que se estableció el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y fijó como medida cautelar prisión preventiva justificada. Esta persona debe considerarse inocente hasta que una autoridad competente determine lo contrario.