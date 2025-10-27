Sentencian a 35 años de prisión a hombre por homicidio en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Un juez dictó una sentencia de 35 años de prisión contra Francisco Velázquez Gutiérrez, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio cometido en la colonia Nuevo Molinito, en este municipio.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2025, cuando la víctima y el hoy sentenciado se encontraban en un inmueble de dicha colonia. En algún momento, Velázquez Gutiérrez agredió a la víctima con un objeto punzocortante, causándole heridas que le provocaron la muerte.

Vecinos que presenciaron el ataque solicitaron ayuda a través del número de emergencias, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y lograron la detención del agresor.

El agente del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes, recabando pruebas de campo y gabinete que permitieron establecer la plena participación de Velázquez Gutiérrez en el crimen.

Con base en las pruebas presentadas, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria de 35 años de cárcel, además de imponer al responsable el pago de 79 mil 198 pesos de multa y 247 mil 776 pesos por concepto de reparación del daño.

La FGJEM reiteró su compromiso de combatir los delitos de alto impacto y garantizar justicia a las víctimas y sus familias en el Estado de México.