147 maestros de la sección 51 del SNTE afectados por inundaciones en la Sierra Norte

25 octubre, 2025

Nacional e Internacional

Desde Puebla

Puebla, Méx.- El secretario general de la Sección 51 del SNTE, Alfredo Gómez Palacios, informó que 147 trabajadores resultaron afectados por la inundaciones en la Sierra Norte.

12 perdieron sus viviendas y una compañera el vehículo.

Detalló que, tras los centros de acopio rehabilitados, se logró la entrega de 18 mil despensas a docentes y población en general dañada por las lluvias del pasado 9 de octubre.

“Los maestros siempre son solidarios, siempre están ayudando, pero además nos damos cuenta que el maestro ayudando está educando”, dijo Gómez Palacios.