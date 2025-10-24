Congreso del EdoMéx envía ayuda humanitaria a familias damnificadas

Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México envió ayuda humanitaria a la población afectada en el estado de Veracruz, luego de las lluvias e inundaciones recientes.

La aportación voluntaria de una quincena de la dieta de las diputadas, le diputade y los diputados de la LXII Legislatura mexiquense, así como de personal del Poder Legislativo mexiquense, permitió reunir casi 3.5 millones de pesos destinados a la adquisición y envío de víveres y artículos de primera necesidad.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que cuatro tráileres con cerca de 100 toneladas fueron cargados durante la tarde y noche del jueves para posteriormente salir de palacio de Gobierno en las primeras horas de este viernes.

El legislador destacó que la solidaridad es un compromiso del Poder Legislativo con las familias que enfrentan situaciones de emergencia; por lo cual las, le y los 75 integrantes del Congreso donaron de forma voluntaria una quincena de su dieta.

Adicionalmente, personas servidoras públicas de la Legislatura se sumaron de forma voluntaria con la aportación económica que cada una decidió donar.

Con los recursos reunidos se adquirieron alimentos como: atún, sardina, verduras enlatadas, galletas, leche en polvo, fruta en almíbar sal, azúcar y café soluble; así como productos de higiene y limpieza como papel higiénico, detergente, jabón, servilletas y botellas de agua, entre otros.

El objetivo de esta acción solidaria, explicó Vázquez Rodríguez, es respaldar a las comunidades más afectadas y mitigar los efectos de las recientes contingencias naturales.