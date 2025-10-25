Trasladan grave a adolescente con dengue desde Huauchinango hasta Cholula

Puebla, Méx.- El adolescente, de 15 años de edad, fue trasladado por aire desde el Hospital General de Huauchinango hasta el helipuerto del Hospital General de Cholula y posteriormente vía terrestre al de la Niñez Poblana.

Para este traslado se consideró la participación de dos aeromédicos, quienes brindaron atención y monitoreo continuo durante el vuelo, en cumplimiento de los protocolos de emergencia médica.