Voluntariado del PJEdomex se consolida como Asociación Civil

Toluca, Méx.- El Voluntariado del Poder Judicial del Estado de México se constituyó formalmente como Asociación Civil, convirtiéndose en el primer voluntariado judicial del país con personalidad jurídica. Este paso consolida su estructura, fortalece su capacidad operativa y amplía su alcance en beneficio de la sociedad mexiquense.

El anuncio se dio durante la presentación del Plan de Trabajo 2025–2027, encabezada por la Presidenta Honoraria, Alvis Gorostieta Uribe, quien destacó que ser voluntario significa “mirar el dolor de los demás y decidir no ser indiferente”, subrayando la importancia de servir con el corazón, escuchar con empatía y actuar con amor.

Acompañada por el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y ante las y los integrantes del Voluntariado, Gorostieta Uribe delineó las acciones que consolidarán a este organismo como un espacio de solidaridad, compromiso y justicia social.

Entre las principales líneas de trabajo, se impulsarán programas de acompañamiento emocional, apoyo psicosocial y mentoría profesional solidaria; además de estrategias enfocadas en el bienestar integral, la conciliación entre la vida personal y laboral, y la cultura institucional.

En su vertiente externa, el Voluntariado desarrollará brigadas médicas, talleres intergeneracionales, campañas de recaudación y proyectos de reinserción social, en colaboración con organizaciones civiles y dependencias públicas para atender a los sectores más vulnerables.

Durante el encuentro, el Magistrado Presidente reconoció la labor altruista de sus integrantes, al afirmar que el altruismo es “la expresión más alta del espíritu humano” y que la justicia también se ejerce desde la empatía y la generosidad.

Finalmente, las y los voluntarios refrendaron su vocación de servicio con la firma simbólica de una carta compromiso, convencidos de que cada acción, por pequeña que parezca, puede transformar vidas. En palabras del Magistrado Presidente: “Quien sirve con amor nunca pierde; siempre gana en humanidad.”