Delfina Gómez agradece a San Mateo Atenco por donar zapatos a damnificados de Veracruz

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó su profundo agradecimiento a los productores de San Mateo Atenco por donar 170 pares de calzado destinados a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en Veracruz.

“De corazón muchas gracias por su generosidad a las y los mexiquenses! Hoy, en el Centro de Acopio del Palacio de Gobierno recibimos 170 pares de zapatos de San Mateo Atenco, para nuestras hermanas y hermanos de #Veracruz. ¡Gracias a todas y todos por su apoyo! #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir”, escribió la mandataria estatal en sus redes sociales, destacando el esfuerzo colectivo de la sociedad mexiquense.

El donativo, que consistió en 170 pares de calzado elaborados por productoras y productores locales, fue recibido personalmente por la gobernadora a través de Jorge Bobadilla Bustamante, presidente de la asociación Orgullo Zapatero. Este gesto se suma a la ayuda humanitaria que el Gobierno del Estado de México ha estado enviando a las comunidades afectadas por desastres naturales.

Entre el 16 y el 22 de octubre, la administración de Gómez Álvarez logró enviar un total de 358 toneladas de víveres y apoyo humanitario a familias damnificadas de nueve municipios del estado de Hidalgo, y actualmente se preparan nuevos cargamentos para Veracruz.

Durante estas operaciones de ayuda, bajo la estrategia El Poder de Servir, participaron 703 elementos del Gobierno del Estado de México, incluidos 540 de la Secretaría de Seguridad (SSEM), 51 de la Secretaría del Campo, 20 de Probosque, 50 de Protección Civil y cuatro brigadas de 20 personas de la Secretaría de Salud, quienes continúan presentes en las comunidades afectadas.

El Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, integrado por 22 miembros, realizó 17 vuelos, repartiendo 303 despensas, 200 kilogramos de medicamentos y nueve kits para bebé, además de evacuar a 26 personas, de las cuales 15 presentaban urgencias médicas.

Para apoyar las labores de limpieza, rehabilitación y traslado, se enviaron 31 unidades de la SSEM, 17 retroexcavadoras, 2 máquinas 320, 13 camiones de volteo, 2 camiones Kodiak, 4 autobuses, 13 camionetas, un helicóptero y una ambulancia, así como más de 4 mil 700 herramientas como palas, picos, azadones y carretillas, bolsas de plástico para basura y 10 toneladas de alimento para animales.

El próximo envío de ayuda, coordinado por instrucciones del Gobierno de México, estará destinado a las familias afectadas en Veracruz e incluirá 75 toneladas del Gobierno del Estado de México, 50 toneladas de la Legislatura mexiquense y los 70 pares de zapatos donados por San Mateo Atenco.

La gobernadora Gómez Álvarez hizo un llamado a la población a continuar con la solidaridad: “Se invita a la población a seguir donando alimentos no perecederos, zapatos, ropa, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores”.

Los centros de acopio se encuentran ubicados en el Palacio de Gobierno de Toluca; DIFEM Toluca; Protección Civil del EdoMéx en Valle de Chalco; y Parque de Orizaba en Naucalpan, donde la sociedad mexiquense puede contribuir con sus donativos.