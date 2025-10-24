Aprueba Cabildo de Toluca bonificaciones y condonaciones en servicio de agua

Toluca, Méx.- Para apoyar la economía familiar y fomentar la regularización de usuarios, los ediles aprobaron bonificaciones y condonaciones en los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, lo que dará un respiro económico a las familias toluqueñas y a su vez, fomentará el cumplimiento responsable en el pago de los servicios públicos.

En sesión de Cabildo, los integrantes aprobaron contemplar un 30% de descuento en derechos de conexión de agua potable, drenaje y alcantarillado; condonación de hasta el 100% de recargos en el ejercicio 2025 y anteriores; 35% de descuento en el suministro de agua de uso doméstico y no doméstico; y 50% en permisos y registros de recepción de aguas residuales.

Durante la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill, informó que estas bonificaciones estarán vigentes hasta el 24 de diciembre de 2025, mientras que la condonación podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Tras la aprobación por unanimidad de votos, los ediles destacaron que estas acciones reflejan la sensibilidad social y el compromiso del Presidente Municipal, Ricardo Moreno, con la ciudadanía, al impulsar políticas que benefician directamente a los hogares y negocios locales.

Durante la sesión se destacó que la propuesta de tarifas para el ejercicio fiscal 2026 mantendrá los montos actuales, con actualizaciones únicamente conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin incrementos adicionales, compromiso que pone como prioridad del Gobierno municipal el no afectar la economía familiar y empresarial, fortaleciendo así la recaudación mediante la confianza ciudadana.

En otros puntos de la sesión, se aprobó el nombramiento de visitante distinguida a la alcaldesa de Santiago de Cuba, Yenevis Hecheverría Bastida, así como la entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones que han impulsado el desarrollo económico, social y cultural de la capital, entre ellos se encuentra Stellantis Planta Ensamble Toluca, Jesús Henkel Libién, José Antonio Monroy Carrillo, Guillermo Ochoa García y Guillermo Jorge Ríos Abarca “Memo Ríos”, y se turnaron asuntos a la Comisión de Desarrollo Económico.