Todo listo para el momento cumbre del GP de México

Ciudad de México.- La Fórmula 1 regresa a la capital mexicana para celebrar una década desde su reapertura en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y lo hace con el campeonato más apretado de los últimos tiempos. Tres nombres, tres estilos y un solo objetivo: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen pelean por la gloria mundial en una carrera que promete emociones al límite.

Esta será la vigésima fecha del calendario 2025, y aunque México no coronará al campeón, sí podría inclinar la balanza rumbo al título. El circuito de la Magdalena Mixhuca, con 4.304 kilómetros de longitud y 71 vueltas, presenta uno de los mayores retos técnicos del año: la altitud de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar afecta la potencia de los motores, el agarre y la refrigeración de los monoplazas, factores que convierten cada curva en un campo de estrategia.

El aire delgado también reduce la eficacia del DRS, haciendo que los rebases sean un lujo escaso. Por eso, la curva 1, al final de la recta principal, será nuevamente el punto clave donde la adrenalina y el riesgo se fusionan.

El clima apunta a una jornada cálida con 26 grados centígrados y 18% de posibilidad de lluvia, condiciones que auguran una carrera con una sola parada en boxes, aunque cualquier coche de seguridad podría cambiar el guion.

En cuanto a los equipos, McLaren llega como el claro dominador del año, con el campeonato de constructores asegurado y la mira puesta en el título de pilotos. Red Bull, pese a un inicio irregular, ha encontrado ritmo y confía en Verstappen, el máximo ganador en territorio mexicano. Ferrari, por su parte, busca redimirse en un escenario que le sonríe: hace un año, Carlos Sainz se llevó la victoria en esta misma pista.

A diez años de su regreso, el Gran Premio de México no sólo celebra historia, sino que reafirma su lugar como uno de los eventos más vibrantes del calendario, por lo que se espera una gran fiesta, color y rugido de motores, la CDMX volverá a latir al ritmo de la velocidad.