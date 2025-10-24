Aprenden a sujeto investigado por violación a menor en 2024

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Joshua “N” por su probable intervención en el delito de violación en agravio de una menor de edad en el municipio de Metepec en 2024.

La investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, señalan que los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio de 2024, cuando la víctima menor de edad se encontraba en compañía del agresor en un domicilio ubicado en el Barrio de Espíritu Santo, en el municipio de Metepec, situación que aprovechó el hoy detenido para abusar de ella.

Por lo que se inició la investigación correspondiente que permitió identificar a Joshua “N” como posible partícipe de este ilícito, por lo que se solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión en su contra.

Trabajos de campo y gabinete permitieron ubicar a Joshua “N”, por lo que elementos de la Policía de Investigación de esta Fiscalía lograron su aprehensión y traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social ubicado en Almoloya de Juárez, a disposición de la Autoridad Judicial quien habrá de determinar su situación jurídica.

No obstante, el investigado debe ser considerado inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.