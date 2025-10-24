Tricolor femenil logra histórico pase a octavos de final del Mundial

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 hizo historia al clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría, algo que no ocurría desde hace siete años. Bajo la dirección técnica de Miguel Gamero, el combinado nacional logró revertir un inicio complicado y firmó una fase de grupos llena de carácter, corazón y dramatismo.

El camino no fue sencillo. México arrancó con una derrota 2-0 ante Corea del Norte, vigente campeona del certamen, resultado que parecía complicar sus aspiraciones. Sin embargo, el equipo se repuso con autoridad y logró dos triunfos fundamentales: primero frente a los Países Bajos y después ante Camerún, ambos con goles en los minutos finales que desataron la euforia tricolor.

En el último encuentro, Citlalli Reyes se convirtió en la heroína al marcar el único gol del partido al minuto 87, dándole a México el boleto a la siguiente ronda y consolidando una actuación que refleja el crecimiento del futbol femenil juvenil nacional.

Miguel Gamero, quien fuera auxiliar en el histórico subcampeonato mundial de 2018 con Mónica Vergara, expresó su confianza en el potencial de sus jugadoras:

“México está para competirle a cualquier selección. Más que como nos vean, es como nos veamos. Hemos enfrentado a grandes equipos y hacemos partido. Este grupo tiene corazón y talento para llegar lejos.”

Con seis puntos, México avanzó como segundo lugar de su grupo, solo detrás de Corea del Norte, que ganó sus tres encuentros. Su próximo rival saldrá entre Japón y Paraguay, quienes definirán al segundo lugar del Grupo F en la última jornada.

El duelo de octavos de final está programado para el 29 de octubre, fecha en la que el combinado nacional buscará seguir escribiendo una historia dorada para el futbol femenil mexicano.