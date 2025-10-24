Supervisa alcalde de Naucalpan obra del puente del INE

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez supervisó la obra de rehabilitación del puente vehicular conocido como el Puente del INE que, a lo largo de unos 30 años, esta estructura ha conectado a varias comunidades. Colocada de manera provisional lo que representaba un riesgo para quienes la usaban, hoy la obra es un acto de justicia social para la comunidad.

El alcalde señaló que la estructura se rehabilitará de manera integral con el propósito de lograr garantizar una infraestructura segura de calidad, funcional y accesible, “para mí este puente tiene mucho simbolismo, un puente que colocaron con lo que sobró en su momento, cuando se hizo el segundo piso del Periférico y dijeron por dónde lo ponemos, pues ahí en San Rafael Champa”.

En presencia de autoridades auxiliares, ciudadanos de Naucalpan y servidores públicos municipales, reiteró, que este acto no sólo es una obra más, es un acto de dignidad para las y los vecinos, que tengan una obra realmente de buena calidad y que pueda ser funcional.

Recordó que, como vecino de este lugar, para subir al Puente del INE se tenía que hacer un esfuerzo porque estaba alto, además de ser inseguro y sin protecciones. El objetivo es mejorar la conectividad y seguridad vial en la colonia San Rafael Chamapa, mediante la rehabilitación integral del puente peatonal y vehicular en la zona de Tabiquera 5.

Reiteró, que es un alcalde de territorio, que recorre las calles no solo para saludar a las y los vecinos sino para entregar resultados y soluciones para dejar huellas de cambio, para dejar un antes y después, para lograr cambios profundos.

Por último, destacó que se trabaja para hacer hasta lo imposible para conseguir mayores participaciones y lograr cambios sustanciales, mejorar la calidad de vida de todas y de todos.

Los trabajos que se realizarán en el Puente del INE son: demolición del puente dañado, compactación del terreno, trabajos estructurales con armado de acero, muro de contención, trabes, columnas y losa, carpeta asfáltica de 10 cm, alumbrado público y balizado de la obra.