Zinacantepec fortalece la alimentación familiar con el programa “Nutriendo con Amor”

Zinacantepec, Méx.- Con el objetivo de mejorar la alimentación y el bienestar de las familias, el Ayuntamiento de Zinacantepec, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continúa con la distribución de apoyos alimentarios del programa “Nutriendo con Amor”, que contempla la entrega de 10 mil paquetes durante este año en las 50 delegaciones del municipio.

El presidente municipal Manuel Vilchis Viveros encabezó la jornada de entrega en la cabecera municipal, donde reafirmó que este programa va más allá del apoyo alimentario, al representar una acción de empatía y compromiso social con las familias zinacantepequenses.

“En Zinacantepec, el amor se demuestra con hechos. Cada paquete alimentario es un acto de respaldo a nuestras familias. El programa Nutriendo con Amor es reflejo de nuestra vocación por cuidar, proteger y estar cerca de quienes más lo necesitan”, señaló el edil.

Durante la entrega, también participó la presidenta honoraria del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara, quien acompañó a vecinas y vecinos de los barrios La Veracruz, Santa María y Ejido San Antonio Buenavista, destacando la importancia del acompañamiento institucional.

“Cada entrega representa esperanza, unidad y compromiso. Sabemos que en cada hogar estas canastas significan una ayuda real, pero también un mensaje claro: en Zinacantepec nadie se queda atrás”, expresó Ríos Lara.

El programa prioriza a las familias en situación de vulnerabilidad y busca garantizar que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan. Además, el Ayuntamiento adelantó que para 2026 se proyecta la entrega de 80 mil paquetes alimenticios, con el propósito de ampliar el impacto positivo en más hogares.

Como parte de una estrategia integral de bienestar, el gobierno municipal también anunció la construcción de nueva infraestructura social destinada a mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes, reforzando las acciones para una comunidad más unida, saludable y solidaria.

Con programas como Nutriendo con Amor, el Gobierno de Zinacantepec reafirma su compromiso de seguir avanzando por una sociedad con más oportunidades, bienestar y corazón.