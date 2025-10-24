Se suma UAEMéx a colecta de víveres para damnificados de la Cruz Roja

Toluca, Méx.- En solidaridad y apoyo a las familias damnificadas por las inundaciones de hace dos semanas, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), entregó a la Cruz Roja Mexicana Delegación Estado de México más de 34 mil productos recolectados y más de seis toneladas de apoyo.

Con esta colaboración, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que esta iniciativa es muestra del espíritu solidario de la institución y de la transformación universitaria, que pretende retribuir todo lo mejor a la sociedad y promover la cercanía.

Ante el presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, Delegaciones Toluca-Metepec, Mario Vázquez de la Torre, subrayó que “el espíritu auriverde se distingue por su sensibilidad, humanidad y compromiso con las comunidades que más lo necesitan”.

La primera rectora, destacó la confianza y colaboración entre la UAEMéx y la Cruz Roja Mexicana, a la que calificó como institución con ejemplo de compromiso social; por ello, fortalecer nuestros lazos con la Cruz Roja se traduce en acciones concretas de apoyo.

Por tal motivo, agradeció el esfuerzo y la participación de la comunidad universitaria, especialmente de los centros universitarios UAEM Nezahualcóyotl, Ecatepec y Zumpango; los planteles de la Escuela Preparatoria “Sor Juana Inés de la Cruz”, “Lic. Adolfo López Mateos”, “Cuauhtémoc” y Texcoco; la unidad académica profesional Huehuetoca, así como de la Administración Central y la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM).

Zarza Delgado enfatizó que la colaboración entre instituciones permite generar proyectos con un alto impacto social, consolidando alianzas que fortalecen la Transformación Universitaria y su compromiso con la comunidad.