Programa de “Becas 2025” beneficiará a 15 mil 500 familias más: Rodríguez

Atizapán, Méx.- El Cabildo de Atizapán de Zaragoza, aprobó por unanimidad de votos un incremento presupuestal de 14 millones 400 mil pesos al programa “Becas 2025”, lo que permitirá que 15 mil 500 familias más se vean beneficiadas.

Es decir, que sumarán 4 mil 800 de las cuales, serán 200 para nivel preescolar, 4 mil para nivel primaria y mil 600 para nivel secundaria, lo que beneficiará en total a 15 mil 555 familias, más.

Dijo el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, comentó que desde su puesta en marcha, este programa ha resultado ser un éxito en el territorio municipal.

Informó, que será a partir del 27 de octubre cuando se den a conocer los resultados de las personas que ya solicitaron su beca, a través de la página www.becas.atizapan.gob.mx y de las redes sociales del gobierno.

En caso de resultar beneficiado, puedes conocer los pasos a seguir en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/v/16uThTgC8g/.

Resaltó que estas becas, serán entregadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica, con el propósito de que continúen sus estudios.