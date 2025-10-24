Empresas, comercios y emprendedores crecerán en un entorno de legalidad en Naucalpan: Montoya

Naucalpan, Méx.- Con la suscripción de un Convenio de Coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, INVEAMEX, el gobierno de Naucalpan, que preside Isaac Montoya, dará orden y certidumbre a las actividades económicas, comerciales y urbanas.

“Queremos que las empresas, los comercios, los emprendedores crezcan en un entorno de legalidad donde las reglas sean claras y la aplicación de la ley sea justa e imparcial porque la legalidad también es otra forma indispensable de justicia social”, expresó, el alcalde.

El presidente municipal de Naucalpan reiteró, “cuando hay orden, hay seguridad para invertir, cuando hay claridad, existe la confianza para poder crecer, cuando hay cooperación entre los niveles de gobierno siempre se va a fortalecer la gobernanza local y se dará sustento a una economía competitiva”.

Agregó, que este convenio también permitirá que las y los servidores público municipales sean capacitados y certificados en materia de verificación con herramientas tecnológicas avanzadas, como el registro en el sistema estatal y las credenciales con código QR que garantizarán la transparencia en cada procedimiento, para que cada ciudadano sepa quién verifica, por qué lo hace y con qué fundamento legal.

A la firma de convenio asistieron, la encargada de despacho de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, Catalina Yasmín Juárez Medrán, en representación de Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de México; la presidenta municipal de Isidro Fabela, Carolina Flores Campos y el alcalde de Xonacatlán, Joaquín Ruiz Esquivel, quienes también suscribieron el convenio.

Ante los asistentes, el alcalde destacó que se tiene la decisión de edificar un gobierno transparente, ordenado y cercano a la gente.

En presencia de servidores públicos municipales, así como del Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, Emmanuel Ruiz Albarrán y el Coordinador de Regulación Sanitaria, Gerardo Valdés Martínez, resaltó, que “se trata de construir un modelo de verificación moderna, profesional y humana, donde prevalezca la prevención sobre la sanción, la orientación sobre la imposición y el diálogo para evitar cualquier forma de corrupción”.

Destacó que, este tipo de acuerdos, se alinean con el espíritu de los gobiernos que encabezan la Gobernadora del Estado de México, y la Presidenta de la República, quienes encabezan gobiernos humanistas que creen y sobreponen el sentido de transparencia, de coordinación y de planeación, como un pilar en esta nueva forma de servir al pueblo.

Por su parte, la encargada del Despacho de la Dirección General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, dijo que esta firma del convenio, es un paso firme hacia una gestión más ordenada, transparente y cercana a la gente y que se trata de generar certeza de legalidad y de desarrollo para la comunidad.