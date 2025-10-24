Multas de hasta 1.3 mdp por incumplir con sellos en alimentos

Toluca, Méx.- Según lo establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), hoy en día, las empresas alimentarias enfrentan el reto de incorporar sellos conforme a la norma NOM‑051‑SCFI/SSA1‑2010, implementada en 2020; de lo contrario, podrían generar multas de hasta 1.3 millones de pesos por producto.

Expertos indicaron que las estrategias para informar al consumidor sobre el impacto de diversos productos en su salud, especialmente alimentos, han tenido un efecto significativo en el funcionamiento de la industria.

Y es que, la puesta en marcha de la norma inició en 2023 y se ordenó el etiquetado frontal de advertencia para productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas trans y calorías, pero la implementación total de la norma empieza su tercera y última etapa a partir de octubre de este año, la cual provocará que más productos sean sujetos a llevar sellos, incluso si actualmente no los tienen.

“Es necesario que en esta última fase las empresas comiencen a realizar evaluación de portafolios, protocolos, cálculo de riesgos y respuestas ante las autoridades. Evitar pérdidas económicas y cumplir con la normatividad es el gran reto.” detalló Alejandra Olvera, experta en seguros.

Tan solo en las primeras etapas de la norma, 56 por ciento de productos fueron reestructurados y reformulados para ofrecer una menor cantidad de azúcares, sodio y grasas. A pesar de ello, 10.075 productos nacionales e importados fueron inmovilizados, lo cual representó importantes cifras de ajuste y merma de producto.

“Validar los etiquetados es el primer paso para fortalecer los controles de calidad y trazabilidad. Esto garantiza la consistencia de cada lote, así como la posibilidad de realizar simulaciones de escenarios críticos que les permitan actuar con rapidez en caso de errores o sanciones”, explicó.

De la mano de la implementación de controles de calidad, la reevaluación debe ir acompañada de una capacitación transversal en todas las áreas involucradas para adoptarse a los nuevos procedimientos. Desde el departamento de producción, logística y legal, hasta el departamento de marketing, comunicación y ventas. Se trata de unificar a toda la organización en un mismo idioma y reaccione en conjunto,

En escenarios más críticos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) puede ordenar la inmovilización, retiro o destrucción del producto en cuestión, especialmente si la falta de cumplimiento representa un riesgo para el consumidor. Por ello, en este punto es crítico estar preparados y prevenir.

Antes las empresas protegían sus cadenas de valor mediante seguros de mercancía para protegerse de contaminantes físicos, químicos, biológicos, empaques sin fallos y diseños que cuiden la integridad del producto. Ahora, también deberán prever el cuidado y cumplimiento exhaustivo de la ley.

“Es importante contar con herramientas de gestión de crisis para garantizar continuidad y confianza en el mercado. Las pólizas de recall permiten a las empresas de alimentos prevenir y enfrentar este tipo de eventos con estrategias profesionales, rápidas y estructuradas; de esta forma es posible reducir impactos financieros y reputacionales, sin embargo, es indispensable no descuidar los proseos de alta calidad o formulaciones ya que estos pueden ser irreversibles”, concluyó la experta.