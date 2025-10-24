Mejora 14% percepción de seguridad en EdoMéx según ENSU 2025

Toluca, Méx.– La estrategia de seguridad impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y analizada diariamente en la Mesa de Paz, muestra resultados tangibles: la percepción de seguridad en el Estado de México mejoró 14% respecto al trimestre anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) elaborada por el INEGI.

“En representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, presidí la sesión número 200 de la Mesa de Paz desde el C5 de Toluca. Se nos informó que, en nuestro querido Estado de México, la percepción de seguridad ha mejorado conforme a los resultados de la ENSU.

Este logro solo ha sido posible gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas”, señaló el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

De acuerdo con el análisis presentado por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ante la Mesa de Paz, el 25.4% de la población mexiquense considera segura su ciudad, lo que coloca a la entidad en el lugar 25 a nivel nacional, con una mejora de 14% frente al segundo trimestre de 2025.

La confianza ciudadana hacia la Policía Estatal también registró un incremento, al ubicarse en 44.1%, consolidando el trabajo de proximidad y coordinación territorial que caracteriza a la administración estatal.

Por ciudades, Nezahualcóyotl destaca como la de mayor percepción de seguridad con 48.1%, seguida de Toluca y Atizapán de Zaragoza, que también mostraron avances notables.

Asimismo, en las ocho ciudades mexiquenses consideradas por la encuesta (Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli), 34.4% de la población mantiene expectativas favorables sobre la seguridad en el futuro inmediato.

La Mesa de Paz, que alcanzó su sesión número 200 de este año y más de 500 desde el inicio de la administración, se ha realizado en 53 municipios del Estado de México, con el propósito de evaluar avances y ajustar estrategias conforme a las particularidades de cada región.

En la sesión participaron Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.