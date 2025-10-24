Hombre muere al caer su vehículo al emisor Río Cuautitlán en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes luego de que el vehículo que conducía cayó al emisor Río Cuautitlán, a la altura de la comunidad San Francisco Tepojaco, en este municipio.

De acuerdo con reportes preliminares, el automóvil se precipitó al canal por causas aún desconocidas. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos municipales, quienes realizaron maniobras de rescate con apoyo de la unidad PCYB-62 y la ambulancia M-77.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de recuperación y garantizar la seguridad de los vecinos. Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron recuperar el vehículo y confirmar el fallecimiento del conductor.

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del accidente y serán las encargadas de determinar las causas del percance y establecer la identidad de la víctima.

El incidente generó expectación entre los habitantes de la zona y un despliegue importante de servicios de emergencia.