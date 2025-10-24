Cruz Azul y Pirma sorprenden con espectacular uniforme en color negro

Ciudad de México.- Cruz Azul sigue encendido dentro y fuera de la cancha. A pocas semanas de cerrar la fase regular del Apertura 2025, el conjunto cementero sorprendió con la presentación de su tercer uniforme: una versión negra con detalles en blanco que combina elegancia, historia y modernidad, consolidándose como una de las más llamativas de la temporada.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el club presentó la nueva piel, protagonizada por el defensor Jesús “Chiquete” Orozco y el capitán Ignacio Rivero, quienes destacaron que “la noche es de gala”. El diseño incluye vivos en forma de cruz sobre el fondo negro, el escudo minimalista en tono blanco y un parche con la emblemática porra celeste, elementos que evocan orgullo e identidad.

El lanzamiento también incluyó una galería con futbolistas como Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli y jugadoras del equipo femenil, quienes lucieron el nuevo uniforme de gala fabricado por Pirma.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar. En redes sociales, la camiseta fue aclamada por su sobriedad y estilo, muchos la calificaron como “la más elegante de los últimos años”. En cuestión de horas, el jersey se convirtió en uno de los más vendidos en las tiendas oficiales de Pirma y del club, algo que no sucedía desde hace varias temporadas.

El estreno oficial del uniforme será este sábado en el duelo ante Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 15 del torneo. Cruz Azul llega como quinto lugar de la tabla general con los mismos puntos que Tigres (cuarto) y apenas uno por debajo de América y Rayados, por lo que el resultado podría ser clave para definir la parte alta del campeonato.

Con un futbol sólido, confianza en su proyecto y una nueva piel que combina mística y elegancia, la Máquina busca cerrar el Apertura 2025 con el estilo de un verdadero gigante.