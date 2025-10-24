En Ixtlahuaca, con diferentes obras apostamos al progreso: Díaz

Ixtlahuaca, Méx.- La presidenta municipal de Ixtlahuaca, María Guadalupe Díaz Aviléz, ha puesto en marcha en las últimas dos semanas un conjunto de obras que impactan directamente en la vida diaria de varias comunidades del municipio.

Avanzando en proyectos que comprenden infraestructura vial, servicios básicos, equipamiento educativo y rehabilitación ambiental.

Por lo que, para mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito, se realizan pavimentaciones de concreto hidráulico en Dolores Enyege, La Purísima, San Miguel Enyege y en la zona de Loma del Toro de San Ildefonso.

Esos trabajos no solo aportan caminos más dignos, sólidos y duraderos, sino que también contribuyen a la seguridad de los habitantes y facilitan el acceso a sus comunidades.

Mientras que, en la cabecera municipal, se pavimenta la calle donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conectando eficientemente la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla con la calle Francisco López Rayón poniente, lo que favorece la circulación vehicular y descongestiona el centro del municipio.

También, para garantizar espacios peatonales seguros, se construyen guarniciones y banquetas en La Estación del Ferrocarril, fortaleciendo la movilidad urbana y protegiendo a quienes transitan a pie.

Asimismo, en San Andrés del Pedregal se trabaja en un nuevo sistema de agua potable que mejorará la distribución y la calidad del suministro.

En la manzana 8 de San Lorenzo Toxico, la construcción de un tanque de almacenamiento favorecerá la presión en la red y el acceso al agua limpia, un beneficio clave para la salud pública local.

La seguridad vial nocturna se reforzó con la instalación de 24 luminarias en la carretera que une la cabecera municipal con San Jerónimo Ixtapantongo, mejorando la visibilidad y reduciendo riesgos para conductores y vecinos.

Y en el sector educativo, avanza la construcción de una techumbre en la Secundaria Oficial No. 607 “Dr. Gustavo Baz Prada”, en San Ignacio del Pedregal, que brindará mejores condiciones para actividades escolares, deportivas y culturales. Además, el Telebachillerato Comunitario No. 362, en esa misma localidad, amplía su infraestructura con la creación de un aula con unidad administrativa, fortaleciéndola atención educativa para los jóvenes.

Guadalupe Díaz también instruyó la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la cabecera municipal es otro proyecto medular que optimizará el manejo y saneamiento del agua, con impacto positivo en la salud pública y la sustentabilidad ambiental de Ixtlahuaca.

Para apoyar a las familias en el mejoramiento de su infraestructura y vivienda, se entregó material de construcción, que consistió en cemento, varilla y arena a habitantes de Santa Ana La Ladera, impulsando el desarrollo comunitario.

Las acciones mencionadas, dejan clara la apuesta del gobierno municipal por atender las necesidades puntuales de la población con obras que generan beneficios tangibles, promoviendo un crecimiento ordenado y una mejor calidad de vida en Ixtlahuaca.

“El compromiso de nuestra administración es transformar Ixtlahuaca desde sus cimientos, mediante obras, proyectos y actividades que generen progreso y un entorno más digno para todas y todos”, apuntó Díaz Aviléz.