Resalta Delfina Gómez la suma del Congreso mexiquense para enviar ayuda a Veracruz

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, recibió y agradeció el donativo de víveres y ayuda humanitaria entregado por el Congreso mexiquense, que junto con el Gobierno del Estado de México, en una muestra de solidaridad y trabajo conjunto, enviaron este viernes más de 190 toneladas de apoyo destinadas a las familias afectadas por las recientes lluvias en el estado de Veracruz.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de la colaboración entre instituciones y ciudadanía para atender las necesidades de quienes enfrentan emergencias.

“¡Trabajamos en equipo por quienes nos necesitan! Hoy, como muestra del trabajo entre la sociedad mexiquense, el @Edomex y el @CongresoEdomex, enviamos 190 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a nuestras hermanas y hermanos de #Veracruz. Gracias a todas y todos quienes han apoyado. #ElPoderDeAyudar #ElPoderDeServir”, escribió.

El Congreso del Estado de México también expresó su compromiso con las acciones de apoyo, subrayando que la solidaridad forma parte de su labor institucional. La Legislatura local informó que su contribución representa casi 100 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad que se suman al cargamento estatal con destino a Veracruz.

“Tu Congreso de resultados también es tu Congreso solidario. En el Congreso EdoMéx unimos esfuerzos en apoyo a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en #Veracruz. Que la empatía ante la adversidad siempre nos lleve a salir adelante en el EdoMéx y en todo México”, compartió el Poder Legislativo en sus redes sociales.

El envío de esta ayuda humanitaria forma parte de las acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado de México, instituciones públicas y sociedad civil, que han respondido ante la emergencia provocada por las intensas precipitaciones que afectaron diversas regiones veracruzanas y de otras entidades del país en los últimos días.

Las autoridades estatales reiteraron que continuarán trabajando para hacer llegar el respaldo del pueblo mexiquense a las comunidades que más lo necesitan, fortaleciendo así los lazos de cooperación y apoyo entre entidades.