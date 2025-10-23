Tiempo al tiempo, dijo Fernando Flores a posible alianza entre PAN y MC

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Aunque el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez negó que el partido naranja pretenda buscar una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 2027, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández declaró que hay que dar tiempo al tiempo.

En entrevista, el munícipe del Pueblo Mágico indicó que con el reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), del que forma parte, se ha colocado en la agenda nacional, por lo que muestra de ello es que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó dicho suceso y el vislumbramiento de una posible alianza con Movimiento Ciudadano, el alcalde indicó que habrá que dar tiempo al tiempo.

Subrayó que con el relanzamiento del blanquiazul, el partido regresó a sus principios básicos, al humanismo de la política y ese es un hecho que se tiene que destacar por lo que prevé positivas expectativas.

“Yo creo que va a tener una muy buena expectativa en este relanzamiento y lo importante es que se colocó en la agenda, muchos creían que no se iba a colocar”, dijo.

En Toluca, después de asistir al informe de legislativo de la Diputada Local por MC, Ruth Salinas Reyes, a quien consideró como una congresista y comprometida con la ciudadanía, quien deja de lado el escritorio y va a la calle a ver las necesidades de la población toluqueña.

Afirmó que la colaboración entre los órdenes de gobierno y los poderes siempre será fundamental para ayudarse mutuamente, en especial en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) en la que por sus dimensiones e importancia necesita de muchas manos en favor de la ciudadanía.

“Podemos atacar ideas, pero nunca atacar a las personas, ese es un principio básico en la política”, dijo.