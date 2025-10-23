SIN TON NI SON
Francisco Javier Escamilla Hernández
Pensando en el nombre de los ángeles me di cuenta de que tienen una característica en común: su terminación el. Por eso ahora les comparto algunos nombres de ángeles con su significado.
De hecho, el propio calificativo de ángel termina con el y su significado es en diversas religiones monoteístas, espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Hay quienes lo traducen simplemente como mensajero de Dios.
Once Ángeles y sus Significados:
–Miguel (Michael) – “¿Quién como Dios?”
Arcángel guerrero, protector contra el mal y líder de las huestes celestiales.
–Gabriel – “Fortaleza de Dios” o “Dios es mi fuerza”
Mensajero divino; anunció a María la concepción de Jesús.
–Rafael – “Dios sana”
Ángel de la curación, la salud y los viajes.
–Uriel – “Luz de Dios” o “Fuego de Dios”
Portador de sabiduría divina, asociado con la iluminación y la verdad.
-Sariel (Saraqael) – “Mandato de Dios” o “Príncipe de Dios”
Ángel de la guía espiritual y de la justicia.
-Raguel – “Amigo de Dios”
Promotor de la armonía y la equidad entre los ángeles y los hombres.
-Remiel – “Misericordia de Dios”
Guía de las almas después de la muerte y ángel de la esperanza.
–Zadkiel – “Justicia de Dios”
Ángel de la misericordia, asociado al perdón y la compasión.
-Jofiel (Iofiel) – “Belleza de Dios”
Ángel de la sabiduría, el arte y la iluminación interior.
–Chamuel (Camael) – “El que ve a Dios” o “El que busca a Dios”
Ángel del amor, la paz y las relaciones armoniosas.
-Haniel – “Gracia de Dios”
Ángel de la alegría, la intuición y la energía femenina divina.
¿Cuál es el significado de el?
