Anuncian 33 Edición de la Feria de la Miel y la Cantera en Ecatzingo

Ecatzingo, Méx.- “Este año será una edición diferente donde se destaque, impuse y proyecte a todos los productores de miel y a los artesanos que labran las piedras volcánicas y la cantera, combinando arte, tradiciones y economía”, señaló el presidente municipal Adolfo Soriano Carmona.

Al anunciar la 33 edición de la Feria de la Miel y la Cantera, el munícipe señaló que esperan a más de cinco mil visitantes los días 31 de octubre, uno y dos de noviembre, donde podrán disfrutar de los diversos eventos y probar los múltiples productos elaborados con este dulce.

Acompañado de los integrantes del Ayuntamiento y de representantes de la Unión de Productores de Miel y artesanos de la Cantera, destacó que se busca posicionar a Ecatzingo como el municipio líder en la región de los volcanes en producción, atención y hospitalidad.

Soriano Carmona, es el edil que más a destacado por su trabajo, al frente del gobierno emanado del Partido Verde Ecologista, que cumple al máximo sus compromisos de campaña en cuanto a obras y acciones, sin descuidar la cultura, historia y tradiciones, “Los esperamos con los brazos abiertos para sean parte de esta nueva feria de la Miel y la Cantera, que logrará destacar y superar expectativas “, concluyó.