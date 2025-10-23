En Puebla realizan foro sobre el T-MEC

Desde Puebla

Puebla, Méx.- En Puebla se llevó a cabo el foro sobre el T-MEC, ahí empresarios señalaron que hay preocupación por inseguridad, falta de certeza jurídica, informalidad y corrupción.

En el evento, estuvieron representantes de la secretaría de Economía Federal y el titular de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui.

Se iniciaron las consultas públicas con miras a la revisión del T-MEC.

Se contó con sectores estratégicos: agroalimentos, textiles, comercio, farmacéutico, automotriz, construcción y metal mecánico.