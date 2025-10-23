Reconocen en Toluca a atletas paralímpicos

Toluca, Méx.- Con una ceremonia llena de emoción y orgullo, el Presidente Municipal Ricardo Moreno Bastida reconoció a las y los atletas toluqueños que brillaron en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, celebrada en Aguascalientes, donde demostraron que el esfuerzo y la disciplina pueden vencer cualquier barrera.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la entereza y determinación de las y los deportistas que representaron a Toluca y al Estado de México, asegurando que su desempeño es un ejemplo para toda la sociedad. “Cada medalla es fruto de su trabajo, su pasión y del apoyo incondicional de sus familias. Ustedes nos demuestran que los límites no existen cuando se tiene el corazón dispuesto a luchar”, expresó Moreno Bastida.

La presidenta de la Asociación de Deportistas con Parálisis Cerebral del Estado de México, Xóchitl Hernández, resaltó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar 236 medallas en los Juegos Paranacionales, de las cuales 89 fueron obtenidas por la asociación, incluyendo 39 de oro, 39 de plata y 20 de bronce. Toluca aportó con orgullo 13 preseas: 5 oros, 7 platas y 1 bronce, consolidando su papel como una potencia en el deporte adaptado.

Por su parte, la Directora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDET), Berenice Castro, anunció que Adrián Salvador, Juan Alexis Cruz y Abram Álvarez fueron convocados a la selección nacional que representará a México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2026, un logro que —dijo— refleja el talento y la preparación de los atletas toluqueños.

Finalmente, Ricardo Moreno reconoció a Abram Álvarez, Adrián Salvador Zúñiga, Jonathan Gutiérrez, Juan Manuel Solano, Magaly Carrillo, Modesto Osorio, Tadeo Ramón, Ana Laura Santín, Juan Alexis Cruz, Liam Gutiérrez y Vivian Menchaca, quienes simbolizan la igualdad de oportunidades y la fuerza del espíritu humano.

“En cada uno de ustedes hay una historia de lucha, esperanza y orgullo toluqueño”, concluyó el edil.