Participa México en la IV Conferencia sobre Política Exterior Feminista en París

En México es tiempo de mujeres y con una Política Exterior Feminista, nuestro país estuvo presente en la IV Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista, celebrada en París, Francia, los días 22 y 23 de octubre.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, encabezó la delegación mexicana que reafirmó el compromiso histórico del Gobierno de México con una agenda global de igualdad sustantiva de género y protección de derechos humanos, combate a la desigualdad, promoción de justicia y desarrollo de las mujeres y niñas. En nuestro país es tiempo de mujeres, y nuestra política exterior así lo refleja.

En sus intervenciones, la subsecretaria Mercado destacó que la diplomacia feminista mexicana se ha fortalecido por el impulso dado a la igualdad sustantiva de género por nuestra primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum Pardo. La política exterior feminista de México es una expresión concreta del humanismo mexicano: coloca en el centro la dignidad de las personas mediante un modelo de desarrollo con bienestar, justicia social y sustentabilidad.

La conferencia contó con representantes de más de 50 países y concluyó con la adopción de la Declaración sobre Política Exterior Feminista, instrumento orientado a consolidar la igualdad sustantiva y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones como condiciones necesarias para la paz, la seguridad y la configuración de un nuevo orden internacional.

Por parte de nuestro país también participaron la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, la directora general de Planeación Política y G20 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Catalina López Portillo Alcocer, y la coordinadora para transversalizar la política exterior feminista en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sandra Mendoza Durán.