Primera Cumbre “500 Mujeres que Inspiran” reafirma el liderazgo femenino en el EdoMéx: Montaño

Atizapán, Méx.- El presidente de la Asociación Civil “Lazos que mueven”, Luis Montaño, en un breve mensaje, ante mujeres de diversos sectores, expresó que la Primera Cumbre “500 Mujeres que Inspiran, Estado de México” se convirtió en un hito para el fortalecimiento del liderazgo femenino.

Este encuentro, celebrado con gran éxito, tuvo como objetivo crear un espacio de diálogo y acción para impulsar el empoderamiento y la colaboración entre mujeres.

Mencionó que la Asociación Civil “Lazos que mueven”, jugó un papel clave al promover iniciativas que apoyan el crecimiento de las mujeres en el ámbito empresarial.

En su participación, Montaño destacó que “es tiempo de Mujeres” y señaló a la Gobernadora del Estado de México y a la Presidenta de la República, como ejemplos inspiradores de liderazgo femenino. “Ellas demuestran que el liderazgo de las mujeres es una fuerza que ordena, transforma e impulsa el desarrollo nacional”, afirmó.

“El evento dejó un mensaje claro: el liderazgo femenino es un pilar esencial para el progreso del Estado de México y del país”, dijo.

“La cumbre no solo fomentó la reflexión, sino que consolidó compromisos para seguir abriendo espacios de oportunidad para todas las mujeres, bajo el lema “La inspiración de una fortalece a todas””, concluyó.