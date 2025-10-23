Explosión por acumulación de gas deja un herido grave y daños materiales en Chalco

Por: Fernanda Medina González

Chalco, Méx.- Una explosión por acumulación de gas LP al interior de una vivienda dejó como saldo una persona con quemaduras de tercer grado y daños materiales severos en el inmueble, ubicado en la colonia Unión de Guadalupe, municipio de Chalco.

El estallido ocurrió durante la madrugada de este jueves, en una casa situada sobre la calle Norte 12, donde vecinos reportaron una fuerte detonación que se escuchó a varios kilómetros y provocó pánico entre los habitantes de la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar el fuego, minutos después de su arribo. En el lugar, un hombre identificado como Jorge “N”, de 38 años, resultó gravemente lesionado y fue trasladado al Hospital de Especialidades de Ixtapaluca para recibir atención médica.

De acuerdo con las autoridades municipales, la explosión se originó por una acumulación de gas LP, la cual destruyó un cuarto de aproximadamente cinco metros por lado.

El inmueble quedó resguardado por personal de seguridad, mientras que Protección Civil exhortó a la población a revisar sus instalaciones de gas y tomar medidas preventivas para evitar accidentes similares.