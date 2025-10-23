Detienen a 10 personas posibles integrantes de grupo criminal de Michoacán

Villa de Allende, Méx.- En atención a una solicitud de ayuda, elementos de las Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía Mexiquense (FGJEM), detuvieron a 10 personas posibles integrantes de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán, probables implicadas en el delito de privación de la libertad y quienes efectuaron detonaciones de arma de fuego en contra de las fuerzas de seguridad.

Al realizar patrullaje de vigilancia en el marco del Operativo Argos, acciones instruidas en las Mesas de Paz, efectivos de la SSEM en conjunto con personal de Defensa y de la Guardia Nacional, atendieron el llamado de auxilio a través del cual se denunció que había una persona retenida contra su voluntad, proporcionado una posible ubicación en la que se encontraba, ubicada en la localidad de San Pablo Malacatepec.

Conforme a protocolo de actuación, las fuerzas de seguridad implementaron un despliegue estratégico en la zona y al arribar observaron una casa, de modo que al acercarse fueron atacados con disparos de arma de fuego por parte de dos hombres que se encontraban en el interior del domicilio. De acuerdo al uso legítimo de la fuerza, los oficiales con comandos verbales solicitaron bajar las armas, momento en que uno de los sujetos intentó darse a la fuga, por lo que inició una persecución a pie, que culminó metros adelante.

Luego de una inspección protocolaria, los policías detuvieron a Pedro “N” de 39 años, David “N” de 20 años, Luis “N” de 19 años, Rafael “N” de 29 años, Edwin “N” de 31 años, Alberto “N” de 23 años, Nancy “N” de 30 años, Jessica “N” de 31 años, Berenice “N” de 22 años y Enediht “N” de 28 años.

Durante la revisión en el inmueble rescataron a una mujer y a un hombre que al parecer se encontraban privados de su libertad; además se les localizó dos fusiles de asalto uno de la marca Beretta calibre 7.62 milímetros, otro AK47 conocido como cuerno de chivo de la marca Palmetto State Armory; dos rifles, uno de AR15 de la marca LANTAQ SPADA -ML15, el otro de la marca Mendoza calibre 5.5 milímetros, 20 cargadores, tres cascos, tres chalecos balísticos camuflajeados, uno de ellos color negro y varias cajetillas de cigarros.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos, junto con el armamento e indicios asegurados, fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con sede en Toluca, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

De acuerdo con las investigaciones los ahora detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán, por lo que las averiguaciones continúan.