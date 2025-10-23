Procesan a sujeto por homicidio de chofer de mototaxi en Valle de Chalco

Valle de Chalco.- Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, consiguió de un Juez con sede en Chalco, auto de vinculación a proceso en contra de Pedro Silvestre “N”.

De acuerdo a las diligencias practicadas por esta Institución, el 11 de marzo de 2024, la víctima se encontraba a bordo de un mototaxi adherido a una calandria, en la colonia San Miguel Xico, perteneciente al municipio de Valle de Chalco, cuando al lugar arribó el ahora imputado, conduciendo una camioneta, una vez que estuvo junto a la víctima la agredió verbalmente, para después realizar detonaciones de arma de fuego en su contra, lesiones que le provocaron la muerte.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Justicia mexiquense, inició las investigaciones correspondientes para recabar evidencias que le permitieron identificar a Pedro Silvestre “N” como posible interviniente de estos hechos, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez cumplimentado dicho mandato judicial, el detenido fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, para quedar a disposición de la autoridad para definir su situación legal.

Al valorar las pruebas recabadas y aportadas por esta Representación Social, el Juez vinculó a proceso a Pedro Silvestre “N” y decretó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, a esta persona se le debe de considerar inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que, en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.