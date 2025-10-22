Toluca empató sin goles con Xolos

Tijuana, Baja California.- El Toluca no logró romper el cerrojo de los Xolos de Tijuana y terminó empatando 0-0 en un partido que prometía más emociones de las que entregó, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El duelo inició con buenas intenciones por parte de ambos equipos, pero pronto se convirtió en un juego cerrado y con pocas llegadas. Las defensivas se impusieron sobre los ataques y los porteros prácticamente fueron espectadores. Ni los tiros de media distancia ni las jugadas a balón parado lograron alterar el marcador antes del descanso.

En el complemento, los Diablos Rojos intentaron tener más protagonismo con la posesión del balón, pero sin su máximo goleador, Paulinho, el equipo de Antonio “Turco” Mohamed perdió profundidad y pegada en el área rival. Por su parte, el conjunto fronterizo, dirigido por Sebastián “Loco” Abreu, apostó por el orden táctico y el contragolpe, resistiendo con solidez hasta el final.

A pesar del esfuerzo, el marcador no se movió, dejando una sensación de frustración en las tribunas del Estadio Caliente. El resultado permite a Toluca llegar a 32 puntos y mantenerse como líder general del campeonato, con dos unidades de ventaja sobre América. Xolos, en tanto, suma 21 puntos y continúa en la sexta posición, firme en zona de clasificación.